Binotto verklaart waarom Ferrari Vettel als eerste naar de pits haalde

Mattia Binotto heeft tekst en uitleg gegeven over de beslissing om Sebastian Vettel in Singapore als eerste te laten stoppen. Charles Leclerc is volgens hem simpelweg 'het slachtoffer van de omstandigheden' geworden.

Leclerc kwalificeerde zich in Singapore op pole position en ging voor de pitstops ook aan de leiding. Vettel werd echter als eerste naar de pits gehaald en veroverde met dat ene rondje op nieuwe banden de leiding. Volgens Binotto was het noodzakelijk om de Duitser als eerste naar binnen te halen. "Verstappen was klaar om te stoppen, dus we haalden Sebastian als eerste naar binnen zodat we zijn positie konden beschermen."

"Het was voor ons de beste kans om Hamilton te proberen in te halen. Het was zonder twijfel het juiste moment om Sebastian naar binnen te halen. Toen hij naar buiten ging reed hij erg goed op zijn nieuwe banden en kwam hij voor Charles, maar dat is racen. Als je de race leidt, stop je niet als eerste en het was voor Seb simpelweg het juiste moment."

'Positief' dat Leclerc baalt na tweede plek

Vettel zou de race op het Marina Bay Street Circuit uiteindelijk winnen, terwijl een teleurgestelde Leclerc genoegen moest nemen met de tweede plek. Binotto sprak na de race met Nicolas Todt, de manager van de Monegask, en vertelde hem dat de frustratie terecht en begrijpelijk is. Ook zag de Ferrari-teambaas dat Leclerc in dienst van het team reed, zoals Vettel dat in België deed.

"Ik heb hem verteld dat Charles natuurlijk baalt en gefrustreerd is, maar dat is een positieve houding voor een coureur. Ik heb hem verteld over de scenario's en toen begreep hij het verhaal en de reden achter de keuze. Het is voor mij ook belangrijk dat hij blij is, want het is een dubbelzege. Natuurlijk is het voor hem een gemiste kans, maar het is misschien het omgekeerde van België."