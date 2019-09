Verstappen: "Dit was onze slechtste race sinds de Franse Grand Prix"

In plaats van strijden om de overwinning moest Max Verstappen zich in Singapore tevredenstellen met de derde plaats. De Red Bull-coureur zag dat de nachtrace qua snelheid de minst goede race was sinds de Franse Grand Prix.

Red Bull Racing gold als een van de favorieten in Singapore, maar in de kwalificatie kwam Verstappen niet verder dan de vierde plek, op een halve seconde van polesitter Charles Leclerc. In de race ging het wat beter, maar desondanks was de Nederlander niet in staat om de aanval in te zetten. Een pijnlijke conclusie na de race was dat het tempo in Singapore voor het eerst sinds Frankrijk niet goed genoeg was.

"Het was niet goed genoeg. We kwamen hier voor de winst en dat is duidelijk niet gelukt. Gisteren was het minder goed dan vandaag, maar ik zou zeggen dat dit een kleine wake-up call is. Qua snelheid was dit onze slechtste race sinds ik in Oostenrijk won, terwijl we verwachtten dat we goed zouden zijn. Ik heb ideeën waar het fout ging, dus we zullen dat analyseren en zien of we in Sochi beter kunnen zijn."

Volgende week kans op revanche in Rusland

In Frankrijk kon Verstappen het tempo inderdaad ook niet goed volgen: hij werd daar op 34 seconden achterstand vierde. Daarna volgden zeges in Oostenrijk en Duitsland, een sterk optreden in Groot-Brittannië en een tweede plek in Hongarije, voordat hij in België uitviel en in Italië achtste werd. Komend weekend krijgt Verstappen de kans op revanche in Rusland.

Historisch gezien is Sochi niet het sterkste circuit van Red Bull Racing, maar Verstappen houdt hoop. "De layout van het circuit is daar voor ons niet geweldig, maar je kan duidelijk zien of de auto in de bochten werkt of niet. Hier waren er duidelijk te veel bochten waar de auto niet werkte op de manier zoals ik wilde. We zullen huiswaarts keren en zien wat we beter kunnen doen."