Rosberg: "Kwalificatie toont weer aan hoe ongelooflijk snel Verstappen is"

Zelf was Max Verstappen niet tevreden met zijn vierde plek in de kwalificatie in Singapore, maar op Nico Rosberg heeft hij wel indruk gemaakt. Het verschil met Alexander Albon toont aan dat de Nederlander 'het maximale uit de auto gehaald heeft'.

Voorafgaand aan het weekend op het Marina Bay Street Circuit golden Verstappen en Red Bull Racing als een van de favorieten voor de pole en zege. In de kwalificatie kon de nummer 3 uit het kampioenschap dat echter niet waarmaken: hij noteerde slechts de vierde tijd, terwijl Ferrari onverwacht op pole position eindigde. Na afloop van de kwalificatie was Verstappen dan ook niet tevreden.

Hoewel de Red Bull-coureur naar Singapore gekomen was voor de zege, lijkt dat een lastig verhaal te worden. Toch vindt Rosberg dat Verstappen een ijzersterke prestatie liet zin in de kwalificatie, wat tekenend is voor zijn seizoen. "Verstappen heeft absoluut weer het maximale uit zijn auto gehaald. Dat doet hij het hele jaar al en Singapore is daarbij geen uitzondering. Hij is op dit moment zo goed."

Verschil met teamgenoten maakt Verstappen indrukwekkender

"Het is interessant om te zien hoe Verstappen presteert in vergelijking met zijn teamgenoten. Hij verslaat Albon hier met zes tienden. Gasly is intussen bij Toro Rosso sneller is dan Kvyat, van wie we weten hoe goed hij is. Dat talenten als Gasly en Albon niet bij hem in de buurt kunnen komen in dezelfde auto, maakt de prestatie van Verstappen nog indrukwekkender. Het toont aan hoe ongelooflijk snel hij is."

Verstappen verdedigt in Singapore in het kampioenschap een voorsprong van drie punten op Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari verzekerde zich echter van de pole position, terwijl Verstappen dus vanaf P4 zal vertrekken.