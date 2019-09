BREAKING: Ricciardo verliest achtste startpositie door probleem MGU-K

Daniel Ricciardo zal de Grand Prix van Singapore niet vanaf de achtste positie aan mogen vangen. De Renault-coureur is gediskwalificeerd omdat zijn MGU-K tijdens Q1 te veel vermogen leverde.

Na zijn knappe vierde plek in Italië ging Ricciardo ook op het Marina Bay Street Circuit lekker. Hij kwalificeerde zich op de achtste positie, maar na de training moest Renault wel verantwoording afleggen voor een technisch vergrijp tijdens Q1. De MGU-K van Ricciardo leverde tijdens Q1 een korte tijd meer dan de maximale 120 kilowatt vermogen af. De stewards oordeelden hard en besloten hem te diskwalificeren.

"De verdediging van het team berustte op twee punten. Ten eerste zou het overschot erg klein geweest zijn en geen meetbaar voordeel opgeleverd hebben. Ten tweede zou het gebeurd zijn tijdens zijn een-na-snelste ronde tijdens Q1. Het team verklaarde ook aan de stewards hoe het gebeurd kon zijn, maar de stewards vinden deze informatie vertrouwelijk voor het team en niet relevant voor dit besluit."

De stewards benadrukken dat er, ondanks de verklaring van het team, vastgehouden is artikel 1.2.2 van de Internationale Sportieve Code, waarin staat dat het argument van het niet verkrijgen van een voordeel vervalt als een auto niet aan de technische reglementen voldoet. Omdat in de meeste andere gevallen van het overtreden van een technisch reglement diskwalificatie volgt, hebben de stewards dat in dit geval ook besloten.

Ricciardo mag zondag ondanks zijn kwalificatie gewoon meedoen aan de Grand Prix van Singapore. De Australiër zal wel vanuit de pitstraat moeten vertrekken.