Red Bull Racing is erg actief op sociaal media. Het team uit Milton Keynes had op de voordag van het Singapore Grand Prix-weekend al een hilarische video geplaatst. De twee coureurs van het team, Max Verstappen en Alexander Albon, moesten toen raden wat er precies in de doos zat, zonder dat ze konden zien wat er in zat. In deze video krijgen ze een foto van een verkeersbord te zien en moeten ze raden welk verkeersbord wat betekend. Dat levert deze heerlijke beelden op:

Ricciardo en Verstappen

In een eerder geplaatste video vertelde Daniel Ricciardo over zijn leuke tijd met Max Verstappen. De 21-jarige Limburger gaf aan dat hij zijn ex-teamgenoot stiekem wel mist. De twee waren altijd te zien in de video's van Red Bull, toen Daniel Ricciardo nog voor het team reed, waarin ze de grootste lol hadden en dat mist Verstappen wel.