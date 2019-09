Racing Point: "Auto's lijken in 2021 identiek en zijn amper sneller dan F2"

Racing Point is van mening dat de auto's door de invoering van nieuwe reglementen in 2021 identiek aan elkaar zullen zijn, omdat de reglementen de vrijheid van de ontwerpers sterk beperken.

De auto's zullen er vanaf 2021 een geheel nieuw ontwerp krijgen in een poging om zowel meer actie op de baan te genereren als de teams dichterbij elkaar te brengen. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer denkt echter dat het gelijkere speelveld beter door middel van een gelijkere distributie van geld geregeld kan worden dan via de technische aspecten van de bolides. Dat vertelde hij aan onder andere GPToday.net.

"Een gelijk speelveld moet vanuit de financiële reglementen komen, evenals het budgetplafond. Zowel door de distributie van geld als het budgetplafond. We moeten de ene van de andere auto kunnen blijven onderscheiden, anders zien ze er allemaal hetzelfde uit en rijden we zeven seconden per ronde langzamer. We zijn er dus nog niet, maar hopelijk komen we met een set reglementen waardoor de auto's te onderscheiden zijn. Die vrijheid hebben we nodig."

Komende maand moet er een akkoord bereikt zijn over de reglementen. Technisch directeur Andrew Green vermoedt intussen dat de reglementen ook over een jaar nog een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Ook hij denkt dat de auto's er identiek uit gaan zien. "Ik garandeer dat we over een jaar nog steeds praten over de reglementen van 2021. Zijn ze beperkend? Enorm. De auto's gaan er identiek uitzien, er is erg weinig ruimte voor vrijheid."

Auto's 'amper sneller' dan Formule 2

Szafnauer vreest tevens dat de nieuwe generatie bolides amper sneller zullen zijn dan de Formule 2-auto's. Met de nieuwe technische reglementen zal er een grote portie downforce verdwijnen, terwijl de auto's intussen wel zwaarder worden. "Ik maak me persoonlijk zorgen om het feit dat de auto's zwaarder worden en dat er veel minder downforce gecreëerd wordt."

"We zullen dus vijf, zes, zeven seconden langzamer worden dan we nu zijn", stelt Szafnauer. "We gaan dus 175 miljoen dollar uitgeven als je elke cent benut, terwijl er ook dingen buiten het budgetplafond vallen. Uiteindelijk ga je dus 200 miljoen uitgeven om een auto te krijgen die amper sneller is dan een F2-bolide, waar de auto's er precies hetzelfde uitzien."