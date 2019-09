Schumacher: "Vettel moet strijd met Leclerc winnen om plek bij Ferrari te redden"

Ralf Schumacher vreest voor de toekomst van Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur moet volgens de Grand Prix-winnaar teamgenoot Charles Leclerc gaan verslaan om zijn toekomst bij Ferrari veilig te stellen.

Vettel verkeert momenteel absoluut niet in de vorm van zijn leven. De viervoudig wereldkampioen begon zijn periode bij Ferrari zeer sterk, maar in de afgelopen anderhalf jaar maakte hij steeds vaker opzichtige fouten. Zijn laatste grote fout maakte hij tijdens de Grand Prix van Italië: Vettel spinde in de zesde ronde en keerde daarna op zeer onveilige wijze terug op de baan, waarvoor hij een stop-go penalty van tien seconden kreeg.

De laatste zege van Vettel werd behaald in de Belgische Grand Prix van 2018, inmiddels meer dan een jaar geleden. Zijn spins en gebrek aan zeges zijn echter niet het enige probleem van de Duitser, die binnen Ferrari af moet zien te rekenen met een steeds sterker rijdende Leclerc. De Monegask wist in België en Italië te winnen en staat door die zeges in middels voor Vettel in de titelstrijd.

Schumacher vermoedt dan ook dat Vettel inmiddels de tweede rijder van Ferrari is, terwijl hij twijfelt aan de toekomst van zijn landgenoot bij de Scuderia. "Ik vermoed dat hij al gedegradeerd is tot nummer twee binnen Ferrari. Als dit zo doorgaat, zou ik er niet helemaal zeker van zijn dat Ferrari hem houdt. Hij moet nu teamgenoot Charles Leclerc de baas blijven voor de rest van het seizoen. Als dit niet lukt, dan vermoed ik dat hij zal vertrekken."