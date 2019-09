Mercedes en Hamilton naar stewards voor te koude brandstof tijdens VT1

Lewis Hamilton en Mercedes moeten zich gaan verantwoorden bij de stewards. De regerend wereldkampioen bleek tijdens een meting tijdens VT1 brandstof in zijn bolide te hebben die te koud was.

Hamilton werd gedurende de eerste vrije training willekeurig gekozen voor een korte keuring, waarbij de FIA onder andere de brandstof controleerde. Deze bleek niet aan de reglementen te voldoen. Artikel 6.5.2 van het Technisch Reglement schrijft voor dat de brandstof in de auto niet meer dan tien graden Celsius kouder mag zijn dan de buitentemperatuur tijdens de sessie.

De officiële temperatuurmeting gaf voorafgaand aan VT1 een temperatuur van 32 graden aan, terwijl de brandstof in de Mercedes van Hamilton slechts 20,3 graden was. Omdat dit meer dan tien graden Celsius kouder is dan toegestaan, zullen de stewards zich later vandaag gaan uitspreken over een straf voor het vergrijp.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat een Formule 1-bolide bij een keuring brandstof bij zich droeg die te koud was. Eerder dit jaar overkwam het Antonio Giovinazzi tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Alfa Romeo Racing kreeg destijds een boete van 5000 euro voor het vergrijp, dus het ligt in de lijn der verwachting dat Mercedes eenzelfde straf gaat krijgen.