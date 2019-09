Ferrari brengt updates mee naar Singapore

Komend weekend staat alweer de vijftiende Grand Prix van het jaar op de kalender. De Grand Prix van Singapore is traditiegetrouw de enige avondrace op de F1-kalender, die verreden wordt onder de kunstlichten van Philips, waardoor de baan volledig verlicht is.

De twee Grands Prix na de zomerstop zijn ten prooi gevallen aan Ferrari. Charles Leclerc won zowel in Spa-Francorchamps als in Monza, waardoor het Italiaanse team alsnog dit jaar op de lijst staat van teams die races hebben gewonnen. Komend weekend in Singapore zal het team echter alles uit de kast moeten halen om op het podium te komen.

Geen sterke wagen

Algemeen bekend is dat Ferrari dit jaar moeite heeft op circuits waar er veel downforce is en veel bochtenwerk voor komt. Teambaas Mattia Binotto kijkt vooruit en ziet een grote uitdaging in het verschiet: "We hebben een heel goed gevoel over gehouden aan de dubbele overwinning. Ook de Tifosi waren heel blij met de winst in Spa en Monza. De realiteit is echter dat deze overwinningen achter ons liggen."

"We zijn ons allemaal ervan bewust dat Singapore een nieuwe uitdaging vormt en het circuit is niet in het voordeel van onze wagen, zoals we dat op andere circuits wel waren."

Nieuwe onderdelen voor Ferrari

Om alsnog het maximale te presteren komt Ferrari met updates voor de SF90. Binotto: "We zullen enkele nieuwe onderdelen naar Singapore brengen voor onze wagen. We hopen hiermee het gat naar de concurrentie te dichten, op een baan dat voornamelijk bochten kent op lage snelheid. Het zal een spannend weekend worden, vooral doordat de muren dichtbij de baan staan op dit stratencircuit, iets waar zowel Sebastian Vettel als Charles Leclerc van houden."

Waarschuwing

Toch sluit Binotto af met een waarschuwing niet te veel te verwachten van het Italiaanse team. Op de circuits met veel bochtenwerk waren zowel Mercedes als Red Bull Racing vooral de baas. Binotto weet dat maar al te goed: "Na twee positieve weekenden in België en Italië komen we nu naar Singapore en dat ziet er op papier niet zo goed uit. Het circuit is totaal anders en ik verwacht een heel moeilijk weekend voor ons. Dat gezegd hebbende gaan we ons best doen om een goed resultaat te behalen."