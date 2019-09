Ross Brawn: "Ferrari moet Sebastian Vettel helpen"

Ross Brawn, die ooit eigenaar was van zijn eigen Formule 1-team Brawn GP, denkt dat Sebastian Vettel zijn zelfvertrouwen mist. De Duitser kende een moeilijke thuisrace voor Ferrari. Het Italiaanse team had vorige week in Monza haar eerste succes in Italië sinds 2010, maar het record werd van mindere waarde door de race van Sebastian Vettel.

Licentie Vettel

De Ferrari-coureur verloor zijn auto en spinde, gevolgd door een contact met Lance Stroll bij het terug willen keren op de baan. De viervoudig wereldkampioen heeft negen van zijn twaalf licentiepunten al aan zijn broek hangen en riskeert nu een schorsing als hij nog een keer drie strafpunten op zijn licentie krijgt. Ross Brawn zegt dat de fouten van Vettel belangrijk zijn, vooral met het succes van Charles Leclerc.

De overwinning op Monza werd groots gevierd in Italië, maar niet door Sebastian Vettel. Alle Italiaanse kranten eerden Charles Leclerc met een grote foto op de voorkant. Sebastian Vettel reed in tegenstelling tot zijn teamgenoot een slechte thuisrace en dat kan hem weleens de kop kosten. "Bij Ferrari heeft alleen één man weinig reden om te glimlachen als hij aan zondag denkt, Sebastian Vettel", zei de Engelsman.

Zelf verantwoordelijk

Het lukt Sebastian Vettel maar niet om uit de problemen te komen. Na een paar geweldige seizoenen bij Red Bull Racing verhuisde hij naar Ferrari, waarmee hij tot dusver geen succes heeft weten te boeken en ook dit seizoen blijf het succes uit. Ross Brawn meent dat Vettel het alleen nog maar lastiger gaat krijgen. "De viervoudig wereldkampioen heeft een moeilijk weekend in Monza gehad. Tijdens de kwalificatie voelt hij dat hij niet voor pole kon gaan, maar hij is de enige die verantwoordelijk is voor wat er tijdens de race is gebeurd. Sebastian maakte twee fouten in de zesde ronde, een spin en vervolgens contact met Stroll, deze fouten lijken nog belangrijker na de twee overwinningen van Leclerc in Spa en Monza."

Ferrari moet Vettel helpen om het vertrouwen terug te winnen

Ross Brawn is van mening dat Ferrari er goed aan doet om Vettel te helpen zijn vertrouwen terug te winnen. "Ongeacht de rijder en ongeacht het niveau van het team, het is onvermijdelijk dat de eerste rivaal altijd de teamgenoot zal zijn. Sebastian leeft tot op zekere hoogte op dezelfde manier als in zijn laatste seizoen bij Red Bull in 2014, toen hij Daniel Ricciardo naast zich had, een jongeling die ongelooflijk goed presteerde."

Vettel weet wat hij aan het doen is volgens Brawn, maar zal ook zelf zijn concentratie niet mogen verliezen. Hij heeft de steun van het team hard zat nodig. "Vettel is duidelijk één van de grote coureurs van de huidige Formule 1-grid. In deze moeilijke tijd heeft hij echt de steun van het team nodig om het vertrouwen te herwinnen. Dit moet een prioriteit zijn voor Mattia Binotto, vooral met de ontwikkeling van de auto, in de komende weken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het is essentieel, vooral voor 2020."