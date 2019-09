Ferrari ziet weinig in standaardisatie onderdelen: "Risico voor de Formule 1"

Ferrari geen grote voorstander van de steeds verdergaande standaardisatie van onderdelen in de Formule 1. Teambaas Mattia Binotto vindt zelfs dat het een risico kan vormen voor de sport.

De Formule 1 gaat vanaf 2021 werken met nieuwe reglementen. Naast de komst van financiële reglementen gaan ook de technische reglementen flink op de schop. Zo is de FIA van plan om meer standaard onderdelen voor te schrijven in een poging de kosten voor de teams te drukken. Onderdelen waar tot nu toe over gesproken wordt, zijn onder andere standaard remsystemen en standaard velgen.

Ferrari lijkt weinig te zien in die plannen. Binotto ziet risico's en wijst daarbij naar de Formule 2, waar in 2018 grote problemen met de nieuwe bolides en standaard onderdelen waren. "We geloven dat standaardisatie zelfs een risico kan vormen voor de F1 in de toekomst, omdat je niet weet hoe de betrouwbaarheid van zo'n standaardonderdeel is in het begin. We hebben het probleem gezien in de Formule 2."

"De problemen met de standaard koppeling zorgden ervoor dat twee races achter de safety car gestart moesten worden, omdat de koppeling niet betrouwbaar genoeg is. We zullen standaardisatie misschien wel accepteren, maar we moeten het eerst betrouwbaar maken en ervoor zorgen dat het van een niveau is dat je in de Formule 1 verwacht", vertelde de Italiaan op Monza.

Binotto ziet extra kosten door standaard onderdelen

Ook bij het financiële plaatje zet Binotto zijn vraagtekens. "Je moet er ook voor zorgen dat we geen extra kosten krijgen door het ontwikkelen van een standaard onderdeel. We vermoeden dat we onze auto helemaal opnieuw moeten ontwerpen voor de standaard onderdelen die voorgesteld zijn voor 2021. Ook moeten we ervoor zorgen dat het nieuwe onderdeel goed functioneert. Dat geeft extra kosten - niet direct voor na 2021, maar in de periode tussen nu en 2021."