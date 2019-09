Nick Fry: "Mercedes wilde voor 2013 niet Hamilton, maar Heidfeld of Di Resta"

Lewis Hamilton heeft in de afgelopen vijf seizoenen vier wereldtitels behaald met Mercedes, maar voormalig CEO Nick Fry heeft verklaard dat de fabrikant in eerste instantie niet achter het plan stond om de Brit te halen.

Hamilton is al sinds zijn jeugd verbonden aan Mercedes. Oorspronkelijk was dat via zijn connectie met McLaren, maar sinds 2013 is hij fabriekscoureur van het team in de Formule 1. Dat was oorspronkelijk niet wat Mercedes helemaal voor ogen had toen Michael Schumacher met pensioen ging. Hamilton was absoluut niet de eerste keuze van het team, zo vertelt Fry in zijn boek 'Survive. Drive. Win.'

Mercedes wilde Heidfeld, Di Resta of Villeneuve

Het team was meer gecharmeerd van drie andere opties die voor handen waren. Veteraan Nick Heidfeld was een van deze gegadigden, net als talent Paul di Resta (die met Mercedes DTM-kampioen werd) en Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997. Hij bood zijn diensten ook aan. In een fragment van het boek, dat door RaceFans.net gepubliceerd werd, schreef Fry het volgende:

"Aanvankelijk kreeg ik Mercedes niet aan boord met het halen van Lewis. Meer dan eens werden we teruggestuurd met de opdracht andere ideeën op te doen. Om een of andere reden werd ons verteld opnieuw te kijken naar mensen als Nick Heidfeld, die het zitje heel graag wilde hebben. Hij stuurde me regelmatig berichten met foto's van hemzelf, zijn familie en zijn hond in een vruchteloze poging mijn interesse te wekken."

De komst van Niki Lauda naar Mercedes zorgde voor een verandering in de houding van Mercedes. De inmiddels overleden Oostenrijker vertelde het team ervoor te gaan 'en ik vraag Mercedes wel om ons te vergeven'. In september 2012 werd Hamilton aangekondigd als de opvolger van Schumacher en sindsdien won hij zestig Grands Prix, pakte hij 61 poles en won hij vier wereldtitels.