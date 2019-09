McLaren wil blijven vechten voor P4, maar geen achterstand voor 2020 oplopen

McLaren heeft goede hoop dat het ook voor 2020 een sterke auto kan bouwen, terwijl het met de huidige auto vooraan in de middenmoot kan blijven rijden. Dat stelt teambaas Andreas Seidl.

McLaren bezet momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Het team heeft een voorsprong van 18 punten op Renault, maar de Franse renstal liep in Italië wel 21 punten in. Volgens Seidl brengt McLaren de komende 'twee, drie races' kleine updates mee, daarna verlegt het team de focus naar 2020. Hij is zich echter bewust van hoe lastig het kan zijn om met een uitontwikkelde auto de eerste posities in de middenmoot te behouden.

"We zijn van plan om geen grote upgrades, maar kleine onderdelen mee te nemen naar tenminste de komende twee, drie races. Daarna moeten we kijken wanneer we de focus verleggen naar de auto van volgend jaar", vertelde Seidl aan GPToday.net. "Dat staat momenteel nog open. We willen zo lang mogelijk vechten om P4, maar voor mij is het belangrijk om de volgende stap te zetten met de auto van volgend jaar."

"Ik wil niets toegeven op de auto van volgend jaar door ineens de focus weer terug te verleggen naar dit jaar. We hebben een plan klaarliggen voor wat we dit jaar willen doen dit jaar en we hebben een plan klaarliggen voor hoe we volgend jaar aan willen pakken."

Lastig te voorspellen welke circuits goed zijn voor McLaren

Renault had in Italië duidelijk een voorsprong op de rest van de middenmoot, terwijl McLaren op koers lag voor meer punten voordat een mislukte pitstop bij Carlos Sainz het einde van zijn wedstrijd betekende. Seidl gelooft dat het lastig te zeggen is of de eerstvolgende circuits op de kalender in het voordeel zullen spreken voor het team, omdat de verhoudingen in de middenmoot iedere race veranderen.

"Het is lastig te zeggen dit jaar, maar dat geldt voor alle teams in de middenmoot", benadrukt Seidl. "Het hangt niet alleen af van de karakteristieken van het circuit, maar ook van het asfalt, de temperaturen, de manier waarop je de auto kan afstellen, hoe het window van de auto op verschillende circuits."

"We hebben bijvoorbeeld gezien dat we in Boedapest de vierde auto op de grid hadden, maar we verwachtten daar meer moeite te hebben. Met alle updates die we voor ons normale pakket geïntroduceerd hebben voor de zomerstop én de updates die we nog gaan meenemen kunnen we hopelijk tot het eind van het seizoen om P4 vechten."