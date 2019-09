Details uit contract Ricciardo bij Renault uitgelekt

Daniel Ricciardo heeft niets te klagen over zijn financiële situatie bij Renault. Formula Money onthulde een aantal passages uit het contract van de Australiër, waaronder het salaris dat hij opstrijkt.

Ricciardo is momenteel verwikkeld in een rechtszaak tegen de persoon die jarenlang zijn belangen behartigde. De Australische coureur zou contractbreuk gepleegd hebben tegenover Glenn Beavis. De adviseur zou nog meerdere geldbedragen moeten ontvangen van Ricciardo, waaronder twintig procent commissie over het basissalaris van Ricciardo.

In de aanloop naar de rechtszaak zijn er meerdere documenten ingediend die als bewijs moeten dienen in de rechtszaak. Een van deze documenten is het contract dat Ricciardo halverwege 2018 sloot bij Renault voor de seizoenen 2019 en 2020. Daaruit valt op te maken dat Ricciardo in twee seizoenen tijd gegarandeerd 55 miljoen dollar opstrijkt. Dat komt neer op een jaarsalaris van 27,5 miljoen dollar.

Meerdere bonussen in het contract

Daar blijft het echter niet bij, want in het contract staan een aantal clausules van de Australiër. Zo kan Ricciardo tot wel 100.000 pond aan medische kosten en een fysiotherapeut declareren bij het team. Er zijn tevens twee bonussen die het salaris van Ricciardo verder op kunnen voeren. Zo is er een bonus van 1 miljoen dollar voor de eerste Grand Prix die hij wint bij Renault, terwijl hij 10 miljoen dollar kan krijgen als hij boven een bepaalde positie in het kampioenschap eindigt.