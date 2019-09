Jos Verstappen verwacht succesvolle reeks races voor Red Bull Racing

Na twee mindere weekenden voor Max Verstappen in België en Italië verwacht Jos Verstappen dat er een mooie periode aan gaat komen voor de Nederlandse coureur en Red Bull Racing.

Met nog zeven races voor de boeg in 2019 staat Verstappen op de derde plaats in het kampioenschap, maar na een uitvalbeurt in België en een moeizame race vanuit de achterhoede op Monza is Charles Leclerc hem tot op drie punten genaderd. Toch heeft Verstappen senior vertrouwen dat zoonlief die positie kan vasthouden. Er komt namelijk een reeks races aan die Red Bull op het lijf zijn geschreven.

"Ik denk dat het er voor Singapore heel goed uitziet voor Red Bull. Vorig jaar gingen ze daar al goed, dus ik denk echt dat we daar voor de overwinning kunnen gaan. Dan hebben we ook nog Mexico waar Max het altijd goed doet. Ook komen Amerika en Brazilië eraan. Er komt nog wel een aantal races aan waar Max goed kan gaan presteren", vertelde Verstappen aan Ziggo Sport.

'Honda wil schitteren voor eigen publiek'

Voor motorleverancier Honda is de Grand Prix van Japan een thuisrace. Voor eigen publiek zal de Japanse fabrikant goed willen scoren en daar vertrouwt Verstappen senior ook op. Hij ziet dat Honda het hele jaar door al hard werkt aan het verbeteren van haar krachtbron. In Monza kreeg Verstappen voor het eerst de beschikking over de Spec 4, maar die bleek nog niet helemaal zonder kinderziektes te zijn.

Hoewel nog niet alles in de nieuwe motor helemaal naar behoren werkte in de kwalificatie en de race in Italië, verwacht Jos Verstappen veel van Honda in Japan. "Ze zijn het hele jaar al goed bezig, en Honda wil natuurlijk overal schitteren, maar zeker in Japan willen ze nog wat meer laten zien. Ik denk ook dat Red Bull daar de auto voor heeft."