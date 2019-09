Jean Alesi: "Max Verstappen geeft altijd een ander de schuld"

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi is nog vrijwel ieder weekend in de F1-paddock te zien. De voormalig coureur van Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Jordan en Prost reist vooral zijn zoon achterna. Giuliano Alesi rijdt in de Formule 2 en is lid van de Ferrari Driver Academy, net als F2-collega Mick Schumacher.

Of Giuliano Alesi de Formule 1 ooit gaat halen is afwachten. De Fransman kan tot nu toe nog weinig potten breken in de klasses waarin hij reed maar heeft uiteraard het voordeel van zijn achternaam en de Ferrari-opleiding.

Charles Leclerc zelfkritisch

Grote bewondering heeft de eenvoudig GP-winnaar voor Charles Leclerc, zo liet hij weten aan Gazzetta dello Sport. Daarentegen steekt hij flink van wal richting Max Verstappen. Alesi vertelde: "Max en Charles zijn twee totaal verschillende karakters. Dat kan komen doordat ze allebei in een andere omgeving zijn opgegroeid."

"Charles neemt zichzelf altijd onder de loep en stelt zichzelf ter discussie, hij is altijd heel kritisch op zichzelf. Kijk naar zijn fouten in Baku en Hockenheim. Hij kijkt terug op deze fouten, analyseert en corrigeert zichzelf hierna."

Verstappen geeft anderen de schuld

Zo zelfkritisch als Charles Leclerc is volgens Alesi, dat is Max Verstappen absoluut niet en dat kan nog wel eens een probleem voor de Nederlander worden. Alesi vervolgt zijn relaas: "Als je kijkt naar Charles en Max Verstappen is dat een groot contrast tussen beiden. Max Verstappen concludeert vaak dat zijn problemen aan anderen liggen. Hij geeft altijd anderen de schuld. Het is moeilijk om met die mentaliteit en benadering jezelf te laten groeien als coureur."