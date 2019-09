Norris: "Huidige puntentotaal teleurstellend door uitvalbeurten"

Lando Norris maakt een prima indruk in zijn eerste seizoen in de Formule 1, maar qua puntenaantal komt dat er niet helemaal uit. De McLaren-coureur vindt dit dan ook zeer teleurstellend, omdat hij weet dat er meer mogelijk was.

Na veertien races in 2019 staat Norris op de veertiende positie in het kampioenschap. Hij heeft tot dusver 25 punten verzameld, maar dat hadden er een stuk meer kunnen zijn. Op Monza moest de jonge Brit vanuit de achterhoede vertrekken door een gridstraf, terwijl hij het weekend daarvoor een zo goed als zekere vijfde plaats door zijn vingers zag glippen door een technisch mankement aan zijn bolide.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Norris in kansrijke positie uitviel dit seizoen en dat doet vanzelfsprekend een beetje pijn bij de McLaren-coureur, hoewel hij wel redelijk tevreden is over zijn eigen verrichtingen. "Van mijn kant en in het team weten we waar we hadden kunnen eindigen en waar we punten hadden kunnen scoren, maar helaas is het puntentotaal momenteel teleurstellend", vertelde Norris aan GPToday.net.

"Het is teleurstellend door het aantal punten dat we hadden kunnen scoren als alles goed zou gaan en we geen problemen tegengekomen waren. Daar kunnen we nu echter niets aan doen. Ik denk dat we allemaal weten dat ik het over het algemeen redelijk goed gedaan heb. Ik heb weinig grote fouten gemaakt, maar over het algemeen zijn we en ben ik redelijk blij. Nu moeten we deze reeks voortzetten en geen problemen meer tegenkomen om daaraan te werken."