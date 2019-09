Nieuwe aanpak na Oostenrijk hielp Leclerc aan zege in Italië

Charles Leclerc rijdt sinds de Oostenrijkse Grand Prix met een andere aanpak en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De Ferrari-coureur denkt dat zijn agressievere rijstijl hem geholpen heeft om in Italië te winnen.

Op Monza pakte Leclerc zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij een week eerder al de sterkste was op Spa-Francorchamps. De teller van de Monegask had echter al op vier zeges kunnen staan: in Bahrein gooide een probleem met zijn krachtbron roet in het eten, terwijl hij in Oostenrijk aan de kant gezet werd door Max Verstappen, die zich daarbij erg breed maakte en Leclerc van de baan drukte.

De stewards besloten destijds om geen straf uit te delen aan Verstappen. Volgens Leclerc was dat voor hem het teken dat hij ook iets agressiever kon gaan rijden en dat liet hij in Italië blijken. Met een stevige verdedigende actie drukte hij Lewis Hamilton een beetje van de baan af, waarvoor hij een waarschuwing kreeg. Die nieuwe aanpak werpt volgens de Ferrari-coureur dus zijn vruchten af.

"Sinds Oostenrijk is het volgens mij duidelijk dat we iets verder kunnen gaan in de manier waarop we verdedigen, inhalen en qua agressiviteit van ons als coureurs. Ik geloof dat Oostenrijk mij geholpen heeft om deze aanpak te veranderen en vandaag heb ik met dank hieraan mijn eerste race kunnen winnen. Het was duidelijk erg op de limiet, maar ik vind het geen probleem om op die manier te racen."

Door zijn zeges in België en Italië is Leclerc in het kampioenschap voorbij gegaan aan teamgenoot Sebastian Vettel. Met 182 punten staat hij momenteel vierde in het WK, slechts drie punten achter nummer 3 Verstappen.