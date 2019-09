Sebastian Vettel ging tijdens de Grand Prix van Italië op zeer pijnlijke wijze in de fout. De Ferrari-coureur besefte dat maar al te goed en bood direct na de race zijn verontschuldigingen aan bij Lance Stroll.

In de zesde ronde spinde Vettel in de Variante Ascari. Vervolgens wilde de Duitser zo snel mogelijk terugkeren op het circuit. Dat deed hij echter op een zeer onhandige, knullige en onveilige wijze. Hij stuurde terug het asfalt op en raakte daarbij de achterkant van de bolide van Stroll. Vettel kreeg voor dat vergrijp de zwaarst mogelijke straf die tijdens een race ingelost kan worden: een stop-go penalty van tien seconden.

Vettel besefte na de race duidelijk dat hij een grote fout gemaakt had. Direct na de race liep de Ferrari-coureur naar Stroll toe om zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het incident. Dat is niet voor het eerst: ook na de Britse Grand Prix liep hij meteen naar Max Verstappen toe om sorry te zeggen voor hun botsing tijdens de race.