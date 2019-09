Ricciardo: "Renault met weinig downforce makkelijker te besturen"

Renault kende een bijzonder goed weekend in Italië. Daniel Ricciardo werd vierde op Monza en vindt het resultaat een mooie beloning voor zowel de chassisafdeling in Enstone als de motorendivisie in Viry.

In Canada scoorde Renault haar beste resultaat van het huidige seizoen met een zesde en zevende positie voor Ricciardo en Nico Hülkenberg. In Italië, het circuit waar met het minste downforce gereden wordt, werd er nog een schepje bovenop gedaan. Ricciardo werd dus vierde en Hülkenberg maakte het helemaal af met de vijfde plek. De tevredenheid bij Ricciardo is groot.

"Ik ben erg, erg blij met het weekend. Het is een beetje zoals in Canada, waarbij we de kwalificatie omgezet hebben in een goed resultaat tijdens de race. Deze moet ook weer een keer komen, want sinds Canada hebben we eigenlijk geen sterk teamresultaat meer gehad. Eindelijk hebben we weer maximale punten gescoord en dat stemt ons erg tevreden."

"Ieder jaar komen we hier en is er een gebrek aan optimisme, want zeker de afgelopen jaren was dit niet onze kracht. Het is dus speciaal dat het ze dit jaar gelukt is om dat om te draaien. Deze is voor hun en ze verdienen absoluut een glas champagne vanavond. Hopelijk kunnen we iets leren van deze low-downforce-circuits en dat gebruiken voor circuits als Singapore."

Auto beter te besturen met weinig downforce

Ricciardo deed een opvallende constatering: hij vond dat de bolide met weinig downforce eenvoudiger te besturen was dan de bolide in haar normale configuratie. "Ik heb alleen de motordivisie nu benoemd, maar Enstone heeft de afgelopen weekenden absoluut een auto gebouwd met weinig downforce die onmiddellijk makkelijker te besturen leek, ook al heb je minder grip door de kleinere vleugels."

"Het pakket dat we op deze circuits hebben, is geweldig, dus ik denk dat er voor Singapore veel dingen zijn die we kunnen leren. We lijken absoluut sneller op snelle circuits, maar dat betekent niet dat wij het niet goed kunnen doen op langzamere circuits. We zullen wat huiswerk doen en hopelijk is dit een bemoedigend resultaat voor de mannen in Enstone en Viry."