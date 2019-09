Verstappen: "Konden zonder gridstraf vechten met Mercedes en Ferrari"

Max Verstappen moest het tijdens de Grand Prix van Italië doen met de achtste plaats. Het is een resultaat waar hij niet bijzonder tevreden mee is, maar zag tijdens de race wel veelbelovende dingen voor zichzelf en Red Bull Racing.

Verstappen startte de race vanaf de negentiende positie, maar al na de eerste ronde moest hij voor een nieuwe voorvleugel naar de pits komen. De Nederlander had een touché met Sergio Perez. "Het was niet eens dat ik laat remde, want ik volgde alleen maar. Ineens stond iedereen echter bijna stil. Ik probeerde ze te ontwijken, maar ik raakte Sergio op zijn achterwiel", verklaarde Verstappen tegenover GPToday.net hoe het incident kon gebeuren.

Verstappen moest daarna dus een inhaalrace rijden en aanvankelijk ging dat prima, totdat hij Perez wederom tegenkwam. De Racing Point-bolide bleek een onoverkomelijk obstakel te zijn voor de Red Bull. Uiteindelijk was de achtste positie dus het eindresultaat voor Verstappen, maar hij put wel een hoop vertrouwen uit het tempo dat hij liet zien in vrije lucht. Een strijd met Mercedes en Ferrari achtte hij niet onmogelijk.

"Ik denk dat ik met de jongens aan het front had kunnen vechten. Ik kon ze zien op de schermen, want ik volgde mijn progressie. Ook wist ik wat hun rondetijden waren, maar ik verloor daar weinig op. Natuurlijk verlies je tijd in verkeer, maar in vrije lucht waren ze niet sneller dan wij. Dat is natuurlijk veelbelovend op een circuit waar we normaal niet competitief zijn."

Tevredenheid over Spec 4-motor Honda

Voor Verstappen was de Italiaanse Grand Prix ook de eerste test met de Spec 4-motor van Honda. Die verliep naar tevredenheid. "Het was prima. Ik heb een keer een probleempje gehad dat ik de limiter raakte en dat ik vier, vijf seconden wat vermogen verloor. We weten dat dit hetzelfde probleem was als gisteren, dus we weten ook dat het niet gerelateerd is aan de motorstanden. Het was dus prima."