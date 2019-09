Gasly positiever over halo na enorme crash Peroni in Formule 3

Pierre Gasly is geen liefhebber van de halo, maar na de crash van Formule 3-coureur Alexander Peroni is de Toro Rosso-coureur wel erg blij dat auto's tegenwoordig met die halo uitgerust zijn.

Peroni crashte zaterdag op even bizarre als spectaculaire wijze. De bolide van de Australiër werd gelanceerd over de sausage kerb bij het uitkomen van de Parabolica, waarna hij metershoog door de lucht vloog en in de hekken tot stilstand kwam. Peroni kwam relatief gezien met de schrik vrij, want hij hield een breukje in een rugwervel en een hersenschudding aan de crash over.

Er kan beargumenteerd worden dat Peroni gered is door de halo toen hij ondersteboven op de bandenstapels terecht kwam. Gasly ziet dat ook zo. "Ik moet zeggen dat ik nooit een fan geweest ben van de halo. Kijkend naar deze beelden denk ik dat het duidelijk een goede reden is om ze te hebben. We zullen nooit weten wat er was gebeurd zonder de halo, maar dat willen we ons niet inbeelden eigenlijk", vertelde hij aan GPToday.net.

Gasly wil oplossing voor sausage kerbs

"Ik zag de grote crash en het was schokkend. Ik zag de aanleiding van de actie niet, want ik zag het pas toen hij in de lucht zat. Daarna legden de jongens uit hoe het gebeurde. Het is gewoon bizar, vooral na wat er gisteren gebeurde. Het is vervelend om deze beelden te zien en ik ben blij dat Peroni in orde leek. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen, want dit soort incidenten mogen er niet zijn."

"Op andere circuits zijn er ook dit soort kerbs, maar op een of andere reden is er niet eerder zo'n incident geweest. Het was vreemd, maar tegelijkertijd ook erg angstaanjagend. Ik zag niet de volledige crash en ik zou het graag helemaal zien om het te begrijpen. Het lijkt me ongelooflijk om zo hoog op te stijgen, alleen door een kerbstone. Hopelijk zorgen ze ervoor dat dit nooit meer gebeurt."