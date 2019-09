Verstappen kiest mogelijk voor start vanuit pitstraat bij regen

Max Verstappen gaat de Grand Prix van Italië mogelijk vanuit de pits aanvangen. Als het regent, zou de coureur van Red Bull Racing daar wel eens voor kunnen kiezen.

Door een motorwissel start Verstappen de Italiaanse Grand Prix vanaf de negentiende plaats. Gisteren lukte het hem niet om in de kwalificatie een rondetijd te noteren, nadat de Honda-motor in een veiligheidsstand schoot toen Verstappen iets te hard over een van de kerbstones reed. Hij zou dus als twintigste moeten starten, ware het niet dat Kimi Raikkonen vanuit de pits vertrekt na zijn crash in de kwalificatie.

Het is voor teams verboden om na de start van de kwalificatie en voor de race veranderingen door te voeren aan de auto's, in verband met de reglementen rond het parc fermé. Afhankelijk van het weer op Monza, waar het vanochtend prima vertoeven was tijdens de Formule 2-race, zou Red Bull Racing wel eens kunnen kiezen om wel veranderingen door te voeren aan de afstelling.

Verstappen heeft nog geen keuze gemaakt

Mocht dat gebeuren, dan is Verstappen verplicht om uit de pits te starten. Zelf vertelde de Nederlander dat hij nog niet weet welke tactische keuze er gemaakt gaat worden. "Ik weet nog niet of we ervoor kiezen om nog iets te veranderen. Ik denk dat we tijd genoeg hebben om daar een keuze in te maken, want we starten hoe dan ook als een van de laatsten."