Alexander Albon testte met andere helmfabrikant tijdens VT1 op Monza

Alexander Albon zal mogelijk op korte termijn de overstap maken naar een andere helmfabrikant. De Red Bull Racing-coureur probeerde tijdens de eerste vrije training een helm uit van Arai.

De oplettende kijker zag tijdens de eerste vrije training op Monza dat Albon met een vrijwel volledig witte helm reed, iets wat normaal gesproken niet het geval is. Max Verstappen is van de Red Bull-coureurs de man met het meeste wit in zijn ontwerp, terwijl de helm van Albon normaal gesproken overwegend rood met donkerblauw en geel is.

Het afgelopen jaar maakte Albon gebruik van helmen van Bell, maar de witte helm uit VT1 in Italië was van andere makelij. Een woordvoerder van Red Bull Racing bevestigde tegenover GPToday.net net de Thai een test uitvoerde met materiaal van Arai. Dat is ook meteen de reden dat Albon met een witte helm in actie kwam.

Alex Albon testing an Arai helmet. The Red Bulls (airflow to the) airbox is designed based on Arai helmets. Hence why Adrian Newey wasn’t happy with Verstappen’s switch to Schuberth at the start of the season. pic.twitter.com/Wjz3276mlP — Parc Fermé (@PFF1) September 6, 2019

Onduidelijk of Albon definitief andere leverancier kiest

Het is nog niet duidelijk of Albon de rest van het weekend vasthoudt aan de helm van Arai, of dat hij later in het weekend weer overschakelt op zijn 'vaste' helmleverancier Bell. Mocht hij definitief gaan kiezen voor een wijziging, dan is hij daarmee niet de eerste Red Bull-coureur die dat dit jaar doet. Verstappen wisselde voor aanvang van het seizoen 2019 juist van Arai-helmen naar materiaal van Schuberth.

Red Bull Racing-ontwerper Adrian Newey was destijds niet gelukkig met die keuze van Verstappen. In de ontwerpfase is Newey uitgegaan van een helm van Arai in zijn berekeningen van de luchtstromen rond de luchtinlaat boven het hoofd van de coureur. Een eventuele wissel van Albon naar een helm van Arai zou waarschijnlijk op meer goedkeuring kunnen rekenen van de topontwerpen.