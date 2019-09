Gaan Verstappens starts verbeteren na introductie Spec 4-motor Honda?

Max Verstappen verwacht niet dat de Spec 4-motor zijn problemen met de start zal oplossen. Wel hoopt de coureur van Red Bull Racing tekenen van verbetering te zien op Monza.

De afgelopen jaren beweest Verstappen het spelletje rond de starts goed in de vingers te hebben, maar dit jaar gaat het begin van de race soms moeizaam bij de Nederlander. Hij startte slecht in Oostenrijk en Duitsland, om na de zomerstop ook in België niet lekker weg te komen. De oorzaak van het probleem is volgens Verstappen bekend, maar het is 'lastig op te lossen'.

Fase in eerste versnelling problematisch

Verstappen benadrukt dat het probleem niet gerelateerd is aan de driveability van de motor. "Ik kan niet volledig in detail treden, maar het gaat om de aandrijving bij de start zodra ik mijn koppeling loslaat. Die fase van de eerste naar de tweede versnelling is op dit moment lastig voor ons", vertelde Verstappen in Italië aan onder andere GPToday.net. Ook de koudere banden helpen volgens hem niet mee.

Hoewel Verstappen weet dat een coureur nooit alles perfect zal doen, denkt hij niet dat hij zelf een van de oorzaken van het probleem is. "De procedure gaat altijd goed, dat lieten de afgelopen twee jaar wel zien", stelt de Nederlander. "Je kan natuurlijk altijd dingen beter doen, maar over het algemeen denk ik dat het meer gaat om hoe de motor haar koppel aflevert bij een laag toerental."

Verstappen meent dat hij niet de enige coureur met Honda-motoren is die de starts problematisch vindt. "Ik weet het niet van Toro Rosso, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Pierre maakte ik over het algemeen de beste starts." Wel denkt de Nederlander dat de situatie er vooral bij hem ongunstig uitziet. "Als je echter als tweede, derde of vierde start, dan zijn de camera's op je gericht en ziet het er wat slechter uit."

Probleem met starts niet gerelateerd aan specificatie motor

Met de introductie van de Spec 4-motor van Honda, die Verstappen op Monza voor het eerst zal gebruiken, hoopt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar dat de problemen verleden tijd zijn. Wel houdt hij een slag om de arm. "We moeten met de nieuwe motor even zien hoe het gaat op het circuit. Met de andere motoren hebben we op de dyno getest en leek het beter te gaan, maar toch hadden we dan niet echt geweldige starts."

Een bron met kennis van de situatie verklapte aan GPToday.net dat de problemen van Verstappen met de starts niet gerelateerd zijn aan een bepaalde specificatie van de krachtbron. Dat verhaal lijkt Daniil Kvyat te bevestigen. De Rus van Scuderia Toro Rosso benadrukte dat hij geen problemen gehad heeft met de starts en dat hij zowel met de tweede, derde als vierde specificatie goed van zijn plek kon komen.