Verstappen sneert naar 'analist' Rosberg: "Zijn uitspraken boeien mij niet"

Nico Rosberg heeft in Italië flink de wind van voren gekregen van Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing trekt zich weinig aan van de kritiek die de Duitser op hem levert en noemt 'de nieuwe Jacques Villeneuve'.

Verstappen zag zijn race in België al in de eerste ronde eindigen na een botsing met Kimi Raikkonen. De wedstrijdleiding beoordeelde de botsing als een race-incident, iets waar de Nederlander zich volledig in kan vinden. Rosberg was echter van mening dat 'de oude, te agressieve Verstappen' weer te zien was op Spa en hij veroordeelde ook het feit dat de nummer 3 van het WK hard doorreed met een beschadigde auto.

Dergelijke uitspraken maken Verstappen niets uit, zo vertelde hij aan onder andere GPToday.net in Italië. "Het boeit mij hoe dan ook weinig wat hij zegt in zijn podcast." Hij trekt de vergelijking met Villeneuve, die de afgelopen jaren bekend stond als iemand die veel kritiek leverde. "Villeneuve is recent een beetje bijgedraaid, maar ik vind hem eigenlijk een beetje de nieuwe Villeneuve."

Rosberg zal ongetwijfeld een doel hebben met zijn uitspraken, die Verstappen 'tegendraads' en soms een beetje extreem vindt. "Misschien wil hij kijkers trekken naar zijn kanaal. Hij is vaak tegendraads. Ik vind het een beetje extreem dat hij mij eerder dit jaar een narcist noemde."

"Hij is ook nooit geloofwaardig geweest als coureur. Dat is ook zijn probleem. Hij heeft geen uitstraling, dus hij komt ook nergens aan de bak", vervolgt Verstappen, die sneert dat Rosberg voor het geld beter had kunnen blijven racen. "Ik weet niet wat zijn doel is en of het aandachttrekkerij is. Vaak draait het ook om geld, maar dan had hij door moeten racen. Dan had hij veel meer geld kunnen verdienen dan met zijn YouTube-kanaal."