Maldonado 'was in 2013 dichtbij overstap naar Ferrari'

Pastor Maldonado heeft een opvallende onthulling gedaan in de podcast Beyond The Grid. De voormalig Formule 1-coureur zou in 2013 een enorme kans gehad hebben om bij Ferrari te gaan rijden in 2014, maar dat plan vond geen doorgang.

Maldonado reed tussen 2011 en 2015 in de Formule 1 voor achtereenvolgens Williams en Lotus. Bij Williams behaalde hij in 2012 zijn grootste succes, want hij won namens het Britse team de Spaanse Grand Prix. Daarna lukte het hem echter niet meer om op het podium terecht te komen. Desondanks had Ferrari interesse om hem na 2013 over te nemen van Williams.

Toenmalig president Luca di Montezemolo en teambaas Stefano Domenicali bleken gecharmeerd van de kunsten van Maldonado, die desondanks ook als brokkenpiloot te boek stond. In Beyond The Grid keek de Venezolaan terug op die periode en de overstap naar Ferrari, die uiteindelijk niet doorging.

"Ik was de enige, ik was de nieuwe gast in de Formule 1. Het was zoals bij Max Verstappen op dit moment en bij Kubica in zijn tijd. Ik was op dat moment die gast. Mensen kwamen naar me toe, spraken graag met me en overlegden graag met me. Wat niet zo duidelijk was, was natuurlijk de relatie met de sponsoren. Er waren veel botsende belangen met de sponsoren en daar probeerden we mee om te gaan."

"Mijn sponsoren stonden ervoor open om niet op de auto te staan en een oplossing te vinden voor mijn carrière. Op een gegeven moment kwamen we erg dichtbij Ferrari. Ik verwachtte in die tijd dat het zou gebeuren. Dat was mijn moment. Het was het moment om een tweede kans te krijgen en niet iedere dag te strijden om mijn kunnen te tonen, omdat het onmogelijk was."

Het aftreden van Di Montezemolo en het vertrek van Domenicali bleken Maldonado uiteindelijk de das om te doen. "We verloren de contacten en de communicatie, dus we richtten ons op andere dingen. Ik ben nooit in Maranello geweest, maar we hebben gesprekken gehad op het circuit. Ik heb Domenicali een aantal keer gesproken en ik heb ook Di Montezemolo ontmoet." Uiteindelijk viel de keuze van Ferrari op Kimi Raikkonen.