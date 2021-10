Sainz crasht opvallend veel: "Laat zien dat ik mij nog niet helemaal thuis voel in de auto"

Carlos Sainz is sinds dit jaar Ferrari-coureur. De Spanjaard doet het zeker niet slecht maar hij parkeert zijn scharlakenrode bolide wel opvallend vaak in de muur in de trainingen. In Zandvoort en Monza reed hij zijn Ferrari goed in de kreukels.

Sainz zelf geeft aan nog een beetje te moeten wennen aan zijn auto. In gesprek met Motorsportweek.com opent hij zijn hart: "Ik denk dat we onze kansen hebben gegrepen om drie keer een podium te scoren. Maar ik denk dat jullie van buitenaf ook wel hebben gezien dat ik mij nog niet honderd procent thuis voel in de auto."

Het is voor Sainz dan ook bijzonder dat hij voor zijn doen zoveel brokken maakt. De Spanjaard staat immers niet bekend als een ware crash-expert, hij is zeker geen Pastor Maldonado. Sainz spreekt zich erover uit: "Ik wil niet weer over de crashes beginnen maar ik heb nooit zoveel gecrasht in mijn carrière. Ik ben een coureur die hem nooit in de muur zet maar voor een of andere reden zijn er een paar crashes geweest die laten zien dat ik mij nog niet helemaal thuis voel in de auto."