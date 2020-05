Pastor Maldonado voorziet onstuimig seizoen voor Ferrari

Het team van Ferrari gaat een onstuimig seizoen 2020 tegemoet. Die verwachting heeft oud Formule 1-coureur Pastor Maldonado. Aangezien al bekend is dat Sebastian Vettel en Ferrari na dit jaar uit elkaar gaan, zullen de verhoudingen intern verder op scherp komen te staan. Dat zou de onderlinge spanningen tussen Vettel en teamgenoot Charles Leclerc kunnen vergroten, denkt Maldonado.

"Beide rijders hadden vorig jaar al de nodige problemen met elkaar", verkondigde de eenmalig Grand Prix-winnaar tegenover Marca. "Wie kan garanderen dat dit komend seizoen niet opnieuw gaat gebeuren, zeker nu Vettel al weet dat hij vertrekt? Als je zo'n breuk al aangekondigd hebt, wat heeft dit dan voor gevolgen voor het racen?"

"Gaat Vettel nog wel luisteren naar orders vanaf de pitmuur? We weten het niet, ik ook niet. Dat kan een grote zwakke plek voor Ferrari zijn komend seizoen, net als vorig jaar. Ik verwacht dat de teambaas en de coureurs het nog moeilijk gaan krijgen, wanneer het seizoen eindelijk van start kan gaan."

Maldonado naar Ferrari?

Voor 2021 heeft Ferrari snel gehandeld door Carlos Sainz vast te leggen als opvolger van Vettel. Het had weinig gescheeld of Maldonado had ook ooit voor de Scuderia gereden. "We hebben met meerdere teams gesproken en een daarvan was Ferrari", onthulde de Venezolaan aan Motorbox. "We hebben lang contact gehouden, maar plotseling was er een koerswijziging in Maranello. Luca di Montezemolo en Stefano Domenicali moesten het veld ruimen en de nieuwe leidinggevenden lieten het op zijn beloop, dus draaide het op niets uit."