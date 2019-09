Albon verwacht op Monza met Spec 4 van Honda-motor te racen

Alexander Albon verwacht dat alle vier door Honda aangedreven bolides tijdens de Italiaanse Grand Prix gebruik zullen maken van de nieuwe versie van de krachtbron.

Honda introduceerde de nieuwe motor tijdens de Belgische Grand Prix van afgelopen weekend, waardoor Albon en Daniil Kvyat van Toro Rosso achteraan de grid moesten beginnen aan hun race. Er wordt echter aangenomen dat de motor niet gebruikt werd tijdens de race. Dit weekend is het de beurt aan Max Verstappen en Pierre Gasly om de nieuwe krachtbron in gebruik te nemen, waardoor zij ook achteraan de grid zullen starten.

Volgens Albon ligt het niet in de lijn der verwachting dat er dit weekend wederom geswitcht gaat worden tussen de nieuwste en vorige specificatie van de Honda-motor. "Ik denk dat we allemaal verwachten met de Spec 4 te rijden deze race. Toro Rosso moet eigenlijk voor zichzelf spreken, maar ik denk dat we er allemaal mee zullen rijden", vertelde Albon in Italië aan GPToday.net.

Albon verwacht normalere opbouw weekend in Italië

Tijdens zijn debuut voor Red Bull Racing op Spa-Francorchamps lag de focus van Albon tijdens de vrije trainingen vooral op de lange runs. De Britse Thai zegt dat hij ernaar uitkijkt om een normaler weekend te beleven in Italië, waar hij verwacht zich voor het eerst normaal te kunnen kwalificeren voor Red Bull. "Ik wil de auto in de korte runs voelen. Het wordt een normaal weekend met korte runs."

"Ik wil meer ervaring opdoen met de auto met weinig brandstof. Ik heb al wat ervaring uit de kwalificatie op Spa, maar ik wil de auto wat beter leren kennen. Ik denk dat we VT1 redelijk gelijkwaardig zullen rijden, maar we gaan het zien. Ik denk dat de rollen wat omgedraaid zijn. Max zal absoluut nog wat advies geven over de korte runs, de balans en dat soort dingen."

"Daarna komen echter VT2 en VT3, waar we splitsen en onze eigen dingen doen. Ik zal me meer richten op korte runs, maar uiteindelijk verandert je afstelling er niet echt door. Je doet je kleine dingen, maar de balans is normaal gesproken de balans die je houdt. Je houdt vaak redelijk dezelfde auto voor de race, ongeacht je lange of korte runs doet."