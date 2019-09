Vettel lijkt ook na 2020 bij Ferrari te willen blijven

Sebastian Vettel heeft nog een contract tot eind 2020 bij Ferrari, maar daar blijft het mogelijk niet bij. De viervoudig wereldkampioen heeft er wel oren naar om daarna aan te blijven bij de Scuderia.

In de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix vierde Ferrari woensdag in Milaan een groot feest ter ere van het 90-jarig bestaan van het merk. Daarbij waren vele voormalige coureurs van het team aanwezig, zoals Jean Alesi, Jody Scheckter, Eddie Irvine, Kimi Raikkonen en Alain Prost, terwijl ook voormalig president Luca di Montezemolo erbij was. Tevens werd de contractverlenging van Monza tijdens de festiviteiten aangekondigd.

Ook huidige coureurs Vettel en Charles Leclerc waren present en de viervoudig wereldkampioen deed opvallende uitspraak. De afgelopen maanden gingen er regelmatig geruchten dat de Duitser zich niet op zijn gemak zou voelen bij de Scuderia, wat leidde tot speculatie dat hij mogelijk zou vertrekken of zelfs zou stoppen.

Vettel open voor langer verblijf bij Ferrari

Aan die geruchten maakte Vettel in Milaan een einde door te stellen dat hij zich mogelijk ook na 2020 wil verbinden aan Ferrari. "Ik ben hier heel blij, ik voel me hier thuis en het is een familie. Of ik (na afloop van mijn contract) door zal gaan? Waarom niet?" Toch kon Vettel de Italiaanse fans niet beloven dat hij zondag de winst pakt. "Het is voor een Duitser onmogelijk om iets te beloven."

Vettel beleeft geen makkelijk vijfde seizoen in Italiaanse dienst. Hij staat weliswaar vierde in het kampioenschap voor coureurs, maar tot op heden pakte hij nog geen enkele zege. Afgelopen weekend wist teamgenoot Leclerc wel te winnen in België, terwijl Vettel zelf niet verder kwam dan de vierde positie. Mede door een vroege pitstop viel hij terug naar de vierde positie.