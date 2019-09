Simone Resta in november aan het werk voor Ferrari

Ferrari heeft een datum opgehangen aan de terugkeer van voormalig hoofdontwerper Simone Resta. De Italiaan begint per 1 november aan zijn werkzaamheden voor de Scuderia, waar hij hoofd van de chassis-afdeling wordt.

In juli maakte Ferrari bekend dat Resta overgenomen zou worden van Alfa Romeo, dat hem op haar beurt weer overgenomen had van Ferrari. Na slechts dertien maanden kwam er daardoor al een einde aan zijn dienstverband bij het Italiaans-Zwitserse team. Een woordvoerder van de Scuderia verklaarde tegenover GPToday.net dat Resta na een periode van verlof per 1 november aan de slag zal gaan als hoofd van de chassis-afdeling.

Resta heeft al een rijke carrière in de autosport achter de rug. In 1998 begon hij in de Formule 1 bij Minardi, om in 2001 over te stappen naar Ferrari. Bij het grote Italiaanse team klom hij steeds verder op in de hiërarchie. Eind 2014 werd hij hoofdontwerper bij het team, daarna groeide hij door tot hoofd project-coördinator rond de bolides van Ferrari.

Begin 2018 besloot Resta een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Alfa Romeo, dat op dat moment nog Sauber heette. Daar werd hij aangesteld als technisch directeur, maar na dertien maanden kwam aan dat dienstverband een einde. Jan Monchaux werd benoemd tot zijn opvolger, terwijl Resta met verlof ging. Inmiddels voert de Italiaan al wel werkzaamheden uit voor Ferrari, maar dat doet hij volgens een woordvoerder van het team op de GT-afdeling.