Binotto ontkent dat Vettel tweede viool gaat spelen bij Ferrari

Ferrari is na de zege van Charles Leclerc in België niet van plan om de pikorde binnen het team op de schop te gooien. Teambaas Mattia Binotto heeft ontkend dat Sebastian Vettel vanaf nu de tweede viool moet gaan spelen.

Leclerc pakte zondag op Spa-Francorchamps een emotionele zege. Het was de eerste overwinning van Ferrari in 2019 en voor de Monegask kwam dat op een beladen moment, omdat jeugdvriend Anthoine Hubert een dag eerder overleed na een zware crash in de Formule 2. Teamgenoot Vettel kwam in België echter niet verder dan de vierde plaats, nadat een strategische keuze niet goed uitpakte.

De Italiaanse kranten schreven na de race dat er een wisseling van de wacht aanstaande is binnen Ferrari. La Repubblica berichtte dat 'Vettel de weg vrij moet maken voor Leclerc', terwijl Corriere dello Sport zag dat 'Ferrari na dertien Grands Prix ingezien heeft dat Leclerc de juiste man is om de erfenis in Maranello over te nemen'. La Gazzetta dello Sport meende dat Leclerc de rol als leider van Ferrari overgenomen heeft van Vettel en dat 'de toekomst in de handen van Charles ligt'.

Ferrari bekijkt pikorde per race

Het zijn suggesties die door Binotto verworpen worden. Volgens de teambaas van Ferrari blijft het team per situatie bekijken welke coureur de voorkeur krijgt. "Nee, nee, nee. Als jij sneller bent en de andere ligt voor, dan gaat het belang van het team meewegen. Dat zal niet veranderen. Er zullen kansen blijven komen voor Seb. We bekijken het race voor race en de beste zal aan het front eindigen."