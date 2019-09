Het optreden van Max Verstappen tijdens de Belgische Grand Prix duurde slechts enkele honderden meters en dat zorgde voor veel teleurgestelde Nederlandse gezichten langs het circuit. Voor een aantal fans was het zelfs het teken om Spa-Francorchamps meteen te verlaten.

Verstappen kwam in België al in de eerste bocht van de race in aanraking met de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen. Daarbij brak de stuurstang linksvoor van zijn Red Bull af, waardoor hij in Eau Rouge rechtdoor de bandenstapels in schoof. Een zuur moment voor zowel Verstappen als zijn grote schare fans, die massaal naar Spa afgereisd waren om de Nederlander van dichtbij in actie te zien.

Velen van hen zagen Verstappen tijdens de race echter niet een keer voorbijkomen en dat maakte de teleurstelling enorm. De Telegraaf stond nog tijdens de race buiten de ingang van Spa-Francorchamps om een aantal van deze balende fans op te vangen en om een reactie te vragen.