Hamilton verzoekt Mercedes: "Ik heb meer topsnelheid nodig!"

Het is niet meer zo zeker als in het begin van het seizoen dat Lewis Hamilton in staat is om elke race mee te doen om de overwinning. Nadat Max Verstappen twee keer een Grand Prix won is het nu Charles Leclerc die in België domineerde en de race op Spa-Francorchamps wist te winnen.

Konijn uit de hoge hoed

Komend weekend staat meteen de Grand Prix van Italië voor de deur en de Brit vreest dat ook dit een feestje voor Ferrari gaat worden, tenzij Mercedes een konijn uit de hoge hoed weet te toveren. Tegenover GPToday.net zei de Brit: "Het zijn alleen maar rechte stukken, dus dat wordt een feestje voor Ferrari."

"Als ik naar het afgelopen weekend kijk in Spa dan verliezen we alleen al in de kwalificatie bijna een seconde per rondje op de rechte stukken. Een seconde! Er is niet veel dat ik of Valtteri hieraan kunnen doen en in Monza zijn er weinig bochten waarin we dat verschil kunnen goedmaken."

"Het zal een interessant weekend worden in Monza. De komende dagen moeten we bekijken of we op één of andere manier onze snelheid op de rechte stukken drastisch kunnen verbeteren. We hebben meer topsnelheid nodig. Of dat mogelijk is weet ik niet, maar als iemand het kan dan is het Mercedes. We doen ons best."

Degradatie van de banden

Ondanks het gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken ziet Hamilton ook kansen. De degradatie van de banden is bij Ferrari een stuk meer dan bij het Duitse team. Hamilton zegt hierover: "Wij kunnen iets beter omgaan met de slijtage van de banden. Misschien biedt dat kansen. De race in Monza is langer dus hopelijk kunnen we weer een gevecht ervan maken zoals we in Spa-Francorchamps ook hadden."