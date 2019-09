Christian Horner: "Motor Verstappen was erg agressief"

Max Verstappen kende opnieuw geen ideaal weekend tijdens zijn thuisrace in België. Het hele weekend kende hij problemen met de Honda-motor die niet lekker liep en het team kreeg samen met de Japanners de problemen niet onder controle. Uiteindelijk was zijn vijfde Grand Prix van België na enkele honderden meters voorbij.

Na een slechte start verloor de 21-jarige Nederlander twee plaatsen die hij in de eerste bocht wilde goedmaken. Het inhalen van Perez ging goed, maar bij het insturen van La Source kwam hij Raikkonen tegen. De Fin kantelde en plofte daarna weer neer, de stuurstang van de RB15 van Verstappen brak af waardoor hij uitviel.

Agressieve motor

Het is de eerste keer in meer dan een jaar dat Max Verstappen de finishvlag niet zag. Aan zijn lange reeks finishes en goede resultaten is hierdoor een einde. Maar liefst 21 races wist Verstappen de finish te halen waarin zijn 'slechtste' resultaat vier keer een vijfde plaats betekende.

Afgelopen weekend waren de problemen met de Honda-motor echter vrijdag al te merken. Teambaas Christian Horner zegt hierover tegen GPToday.net: "Het probleem met de motor van Max was dat deze erg agressief was. We hadden tijdens de races het gevecht met Mercedes aan kunnen gaan.

Nieuwe Honda-motor

Waar iedereen naar uitkijkt is de nieuwe Honda-motor. Alexander Albon en Daniil Kvyat testten in Spa-Francorchamps de Spec-4 motor van Honda en die resultaten zagen er goed uit, zo zegt Horner: "We hebben vrijdag de Spec-4 van Honda getest met Kvyat en de resultaten zagen er bemoedigend uit. We zullen de nieuwe motor waarschijnlijk gebruiken in Monza, maar dat weten we nog niet zeker. We gaan dit eerst met Honda bespreken."