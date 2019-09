Perez ontsnapt aan straf na gevecht met Albon in laatste ronde

Sergio Perez moest zich na de Belgische Grand Prix melden bij de stewards vanwege zijn gevecht met Alexander Albon in de laatste ronde. De Mexicaan werd ervan beschuldigd Alexander Albon van het circuit af te te hebben geduwd toen de Red Bull-coureur zich in de laatste ronde van de race de vijfde plaats overnam.

De stewards zeggen dat beide coureurs het erover eens waren dat de inhaalactie 'hard racen' was, maar met de geslaagde inhaalrace hebben ze besloten om Perez geen straf te geven.

De verklaring die via de FIA namens de stewards werd afgegeven luidt als volgt: "De stewards hebben de videobeelden bekeken, geluisterd naar de mening van Sergio Perez, evenals de mening van Alexander Albon en de team vertegenwoordigers van Racing Point en Red Bull Racing."

Verklaringen Perez en Albon

"Perez heeft verklaard dat hij zich niet had gerealiseerd dat Albon een beweging maakte om in te halen aan de rechterkant. Hij had gedacht dat Albon hem aan de linkerkant zou inhalen. Albon wist in eerste instantie de inhaalpoging met 4 wielen op het asfalt te laten slagen, tot Perez hem rechts het gras indrukte en Albon met 2 wielen over het gras moest gaan. Albon zette zijn actie echter door en de inhaalpoging slaagde met succes. Perez heeft verklaard dat toen hij wist dat Albon rechts zat, naar links stuurde."

"Elke coureur beschreef het als hard racen en beide waren het erover eens dat er potentieel gevaar bestond. Met het oog op de verklaringen en de succesvolle inhaalactie is besloten dat er verder geen actie wordt ondernomen."