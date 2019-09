Romain Grosjean keert na Monza terug naar oude specificatie auto

Romain Grosjean keert na de Grand Prix van Italië waarschijnlijk terug naar het Australië-model van de VF-19. De Fransman rijdt al sinds de Britse Grand Prix met de Australië-specificatie auto en vindt daar naar eigen zeggen meer comfort in.

Grosjeans teamgenoot Kevin Magnussen heeft zich aan de nieuwste specificatie gehouden, maar Grosjean zal tijdens de Grands Prix op Spa-Francorchamps en Monza ook met deze versie aan de start staan.

De 33-jarige Haas-coureur heeft bevestigd dat Haas niet de keuze had om terug te keren naar het oude pakket. De specificatie die men in Australië gebruikte is verre van geschikt voor de lage downforce-circuits van Spa en Monza.

"Het is geen beslissing, maar een keuze", motiveerde Grosjean de 'swap'. "Het oude downforcepakket kan niet worden gebruikt met de oude auto. Ik wist al lang, (sinds Silverstone) dat ik de nieuwe auto hier en in Monza zou besturen."

"We hadden geen keuze", vertelde de Fransman verder. "Deze vleugels passen niet op de oude auto.

Grosjean kan echter terug achter het stuur van de oude VF-19 zitten tijdens de Grand Prix van Singapore. Tijdens de Russische Grand Prix hoop Haas de 'gremlins' met de nieuwe specificatie auto te hebben opgelost. Grosjean zal dan gewoon het seizoen afmaken in de nieuwste auto.

"Laten we eens kijken hoe de auto zich in Singapore gaat gedragen, ik denk dat we in Rusland de nieuwe specificatie auto zullen begrijpen", sloot de Haas-coureur af.