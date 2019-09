Christian Horner: "Max Verstappen speelt geen spelletjes met Albon"

Christian Horner heeft een goede vakantie achter de rug en was positief over Alexander Albon. De teambaas van Red Bull Racing heeft samen met Helmut Marko voor de zomerstop een belangrijke beslissing genomen. Het team uit Milton Keynes koos ervoor om Gasly te vervangen voor Albon.

Net zoals als voor de Formule 1-coureurs, was het ook zomerstop voor de teamleden. GPToday.net vroeg aan Horner wat hij precies tijdens zijn vakantie heeft gedaan. "Ik heb een 'staycation' gehad. Daarna ben ik voor een paar dagen naar Kroatië gegaan, vervolgt met een weekje vakantie met de kinderen in Frankrijk."

Alex Albon zag zichzelf in de spotlights op de vrijdag in België. De nieuwe Red Bull Racing-coureur kreeg in Oostenrijk op het hoofdkantoor van Red Bull te horen dat hij Gasly ging vervangen in de tweede seizoenshelft. Horner had geen verwachtingen van Alexander Albon omdat het zijn eerste keer was in de bolide bij het koningsteam van Red Bull. "Hij heeft het goed gedaan. Ik denk dat hij nog niet helemaal gewend is aan de auto, maar hij heeft een goed gevoel en de tijden zien er goed uit", vertelde Horner aan GPToday.net. "Ik heb nog niet alle tijden goed bekeken, al was het verschil in de eindklassering maar heel minimaal."

Albon heeft nog weinig ervaring

Christian Horner meent dat Alexander komend weekend nog heel veel kan verbeteren, omdat de Thaise-Brit niet veel heeft kunnen oefenen. "Het is geen makkelijk circuit, het circuit kent veel verschillende secties. Albon heeft pas één keer in onze simulator gereden en kon onze auto vandaag pas voor het eerst aanvoelen. Het is natuurlijk een hele andere auto dan die van Toro Rosso en de afstellingen zijn geheel anders. Hij stelt goede vragen en daarmee kunnen wij hem helpen om de juiste afstelling te vinden."

Verstappen speelt geen spelletjes

Max Verstappen is op dit moment één van de beste coureurs in de Formule 1 en volgens Horner is het daarom niet makkelijk om langs de Nederlander te rijden. "Max staat open om Albon te helpen, hij zal tips en uitleg geven waar nodig is en soms gaat dat met de harde vuist, zo is hij. Max is niet gek, hij speelt geen spelletjes en is altijd open. Ze kennen elkaar al sinds vroeger. Albon is al wat ouder dan Verstappen, terwijl Max wel de meeste ervaring heeft. Alex kijkt veel in de data van Max en kijkt waar hij zich kan verbeteren, als is het wel lastig met zo weinig ervaring in deze auto."