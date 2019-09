Jos Verstappen paste niet in systeem Red Bull Racing om Max te ondersteunen

Max Verstappen is pas 21 jaar oud en weet nu al de show te stelen in de Formule 1. De Nederlander maakte in eerste instantie fouten, waarvan hij naar eigen zeggen van heeft geleerd. Helmut Marko meent dat Verstappen nu beter om kan gaan met racen op de limiet.

Verstappen kan volgens de Red Bull Racing-adviseur perfect omgaan met zijn auto en is volgens hem momenteel de snelste coureur die Red Bull ooit heeft gehad. "Max Verstappen is de snelste coureur die we ooit bij Red Bull hebben gehad. Sinds de race in Frankrijk in 2018 heeft hij geen fout gemaakt. Hij kan altijd tot het uiterste rijden. Hij is waanzinnig snel zonder ooit het overzicht te verliezen."

Verstappen fenomenaal

Als er een probleem is reageert Verstappen meteen, dat vindt Marko fenomenaal. "Als onze ingenieur hem bijvoorbeeld vertelt dat zijn rechterachterband tien graden te heet is, reageert hij onmiddellijk. Dan is hij in staat om de temperatuur binnen twee ronden te verlagen, maar zonder tijd te verliezen. Dat is fenomenaal!"

Max Verstappen miste volwassenheid

Marko meent dat Verstappen in het begin te gretig was, de Nederlander maakte te veel fouten. Volgens de 76-jarige ex-coureur is dat een goed leerproces voor Max geweest en is hij nu volwassen. "Verstappen wilde altijd de snelste zijn, zelfs in elke vrije training die er is om de auto correct af te stellen. In Monaco had hij een winnende auto, maar alleen omdat Sainz sneller was dan hij, moest hij zijn tijd verbeteren voor zichzelf en dat liep niet goed af. Dit jaar is een heel ander seizoen voor Max", vertelde de Oostenrijker.

Max moest langzaam afscheid nemen van Jos

Jos Verstappen brengt samen met zijn zoon Max veel tijd door. De Verstappens waren samen overal te vinden tijdens de karttijd van Max. Jos gaf Max altijd goede adviezen en wist met zijn vooral strenge houding Max Verstappen tot het uiterste te krijgen. In het huidige systeem was dat volgens Marko niet meer mogelijk en moest Verstappen een beetje afscheid nemen van zijn vader. "Als je zo onder druk staat, heb je een team nodig dat laat zien dat het helemaal achter je staat. Max had een ietwat te goede band met Jos om hem meteen los te koppelen. Dat was begrijpelijk. Hij bracht praktisch dag en nacht door met zijn vader. In ons systeem was dat echter niet langer mogelijk voor Jos."