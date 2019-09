BREAKING: Bottas blijft ook in 2020 bij Mercedes rijden

Mercedes heeft haar coureurs voor 2020 rond. Van Lewis Hamilton was al bekend dat hij mocht aanblijven, maar zojuist heeft de Brits-Duitse renstal bevestigd dat ook Valtteri Bottas nog een seizoen voor de Zilverpijlen zal rijden.

Bottas is sinds 2017 coureur van Mercedes, nadat hij daarvoor vier seizoenen in dienst van Williams gereden heeft. In zijn eerste seizoen pakte de Fin drie zeges, maar in 2018 scoorde hij niet. Het huidige seizoen begon Bottas wederom op een veelbelovende manier met twee zeges in de eerste vier races, maar sindsdien heeft hij moeite om teamgenot Lewis Hamilton bij te benen.

Daar waar de regerend wereldkampioen ook nu weer soeverein leidt in het kampioenschap, heeft Bottas maar een kleine voorsprong op Max Verstappen. Dat voedde de geruchten dat Mercedes-reserve Esteban Ocon in 2020 mogelijk een plekje in het team zou krijgen, maar aan die geruchten is nu een einde gemaakt door Mercedes. Het team heeft de optie in het contract van Bottas gelicht, waardoor hij in 2020 bij het team blijft.

Geen plek voor Ocon

Voor Ocon is dus geen plaats bij het kampioensteam in 2020. Teambaas Toto Wolff gaf recent wel aan dat het voor de Fransman cruciaal is om weer op reguliere basis in een racewagen te stappen en hij is bereid om hem bij een andere renstal in te laten stappen. Ocon wordt in verband gebracht met een plekje bij Renault, waar het meest logische scenario is dat hij Nico Hülkenberg gaat opvolgen.