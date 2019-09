'Raikkonen kampt met maagproblemen, Ericsson op standby bij Alfa'

Het is nog onduidelijk of Kimi Raikkonen komend weekend deel kan nemen aan de Belgische Grand Prix. De Fin kampt met maagproblemen en uit voorzorg heeft Alfa Romeo daarom Marcus Ericsson naar Spa-Francorchamps laten komen.

Raikkonen beleeft een prima seizoen namens Alfa Romeo. De wereldkampioen van 2007 bezet vlak voor de hervatting van het seizoen de achtste positie in het kampioenschap voor coureurs met 31 punten. Dat zijn er liefst dertig meer dan teamgenoot Antonio Giovinazzi tot dusver verzameld heeft. Raikkonen lijkt helemaal opgeleefd te zijn bij het voormalige Sauber, nadat hij hiervoor vijf seizoenen bij Ferrari reed.

Het is echter nog twijfelachtig of Raikkonen in België van start kan gaan voor zijn team. Hij is met maagproblemen teruggekomen van zijn vakantie en daardoor is het nog onduidelijk of hij fit genoeg is om vrijdag plaats te nemen in zijn bolide voor de vrije training. Reserve Ericsson zal daarom in België aanwezig zijn. De verwachting is dat Alfa Romeo de situatie op vrijdagochtend gaat beoordelen en dan een keuze maakt wie er op vrijdag in de auto zit.

Het circuit van Spa-Francorchamps is zeer succesvol terrein voor Raikkonen. In 2004, 2005, 2007 en 2009 won hij de race op het circuit door de Ardennen, terwijl hij in 2008 in de slotfase vanuit kansrijke positie crashte toen hij in de regen streed om de leiding met Lewis Hamilton.