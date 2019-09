Nico Hulkenberg: "Spa absoluut een favoriet circuit"

Nico Hulkenberg kijkt uit naar de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. De Duitser, wiens stoeltje bij Renault onder druk staat, zegt dat het Belgische circuit één van zijn favoriete circuits is.

De Nederlands sprekende Duitse coureur legt in een vooruitblik van zijn team Renault uit wat er zo speciaal is aan Spa-Francorchamps. De Hulk: "Spa is een van mijn favoriete circuits om in de Formule 1 op te racen. Alles aan dit circuit maakt het zo bijzonder. Het landschap in het bos, het onvoorspelbare weer, de geweldige bochtencombinaties; het is allemaal samengevoegd om deze coole uitdaging te creëren."

"Spa staat bekend om zijn hoogteverschillen en snelle bochten. Het is een echte sensatie als je een ronde rijdt en op hoge snelheid door Eau Rouge, Pouhon en Blanchimont rijdt. Ik denk dat Spa bij mijn rijstijl past en ik denk dat we dit weekend op een goede start mikken om deze tweede helft van het seizoen op de juiste voet te beginnen."

Wat is er speciaal aan Spa-Francorchamps?

"Het is een lange ronde met veel dingen om goed te maken. Het kan lastig zijn om de juiste balans te vinden in de auto; je hebt een hoge neerwaartse druk nodig voor een aantal bochten in het middelste deel van de ronde, terwijl je er ook niet te veel van af hoeft te halen om een goede topsnelheid op het rechte stuk te garanderen. Het heeft een mooie flow en je moet de sectoren op elkaar afstemmen. Het weer kan een beetje raar zijn in Spa; het ene deel van het circuit kan droog zijn, terwijl het andere deel nat kan zijn. Alles kan daar gebeuren, en we weten dat er een grote kans kan ontstaan."

Wat heb je tijdens de zomervakantie gedaan?

Tot slot praat Hulkenberg kort over zijn privéleven: "De pauze kwam zeker op een welkome tijd voor ons na een teleurstellende maand juli. We weten dat het seizoen tot nu toe niet aan onze verwachtingen heeft voldaan en het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat we het voor de rest van het jaar kunnen herstellen. Ik heb me een beetje ontspannen, de batterijen opgeladen op een boot in Kroatië. Maar nu is het weer tijd om aan de slag te gaan en ik ben klaar voor de uitdaging. Deze volgende twee back-to-back races zijn bijna een alles of niets voor ons seizoen. We moeten er vol voor gaan."