Alex Albon: "Ik ben wel een beetje nerveus"

Iets meer dan twee weken geleden kwam de verlossing voor Pierre Gasly. De Fransman werd uit zijn Red Bull-lijden verlost en mag zich proberen te herpakken bij Toro Rosso. Alex Albon kent een komeetachtige start van zijn Formule 1-carrière. Slechts acht maanden na zijn debuut in een Formule 1-wagen rijdt hij nu voor een topteam, Red Bull Racing.

Nerveus

De in Londen geboren Thaise-Brit is 23 jaar en daarmee twee jaar ouder dan Max Verstappen. De Nederlander is echter de teamleider en zal dit ook blijven. Albon zal zijn kans moeten grijpen maar was kort in shock bij het horen van de overstap naar Red Bull Racing.

In de preview van zijn team zegt hij hierover: "Ik ben duidelijk geprikkeld maar ik zou liegen als ik zeg dat ik geen last heb van zenuwen. Ik ben wel een beetje nerveus. Ik werd opgeroepen naar het kantoor van Dr. Marko in Oostenrijk. Ik dacht dat we het over volgend jaar en toekomstige plannen zouden hebben, maar na ongeveer 30 minuten vertelde hij me het plan en ik zou liegen als ik zei dat het geen schok was."

Zodra hij zijn gesprek met dr. Marko had beëindigd was zijn nieuwe teambaas Christian Horner aan de telefoon om het plan te bevestigen en wat goed advies te geven. Albon: "Hij feliciteerde me en we spraken over hoe alles zou werken. Toen zei hij dat ik mijn telefoon moest uitzetten, dat bleek een goed advies. Ik heb toen met mijn moeder gesproken om haar het nieuws te vertellen. Ze is erg optimistisch en verwacht altijd dat dit soort dingen zullen gebeuren."