Ferrari: "Geen garantie op succes in Spa en Monza"

De Formule 1 komt uit haar zomervakantie en begint direct de komende twee weekenden met een back-to-back door zowel in Spa-Francorchamps als Monza binnen een week te racen. Heerlijk voor de fans en ook de teams. Normaliter kent Ferrari altijd wel succes in Spa of Monza, maar behaalde resultaten bieden op dit moment geen garantie op hernieuwd succes.

Dat is althans de mening van Ferrari-teambaas Binotto. Door het gebrek aan maximale downforce op de Ferrari is het zoeken naar de juiste afstelling en hopen op een dagsucces.

Niets is zeker

Als Mattia Binotto vooruit kijkt naar de Belgische Grand Prix denkt hij dat zijn team beter voor de dag zal komen vanwege de hoge snelheden, iets waar Ferrari dit jaar in uitblinkt ten opzichte van de concurrentie: "Ik denk dat we in Spa zeker meer kans maken en een stuk competitiever kunnen zijn vanwege het feit dat Spa vooral een sterke motor eist. Niets is echter zeker voor ons. Onze concurrentie is op dit moment heel sterk en we zullen niet alleen hun maar ook onszelf uit moeten dagen."

Eerste overwinning 2019

Na 12 gereden races in het huidige seizoen staat de teller wat betreft overwinningen nog altijd op nul voor het team uit Maranello. Binotti hoopt dan ook op succes de komende twee races: "Ik denk dat de situatie de komende twee races anders zal zijn dan in Hongarije het geval was. We zullen ervoor zorgen ons zo goed mogelijk voor te bereiden om onze eerste overwinning in 2019 te behalen."