Max Verstappen over Honda: "Heb nog nooit met vuist op tafel hoeven slaan"

De samenwerking tussen Red Bull en Honda verloopt nagenoeg vlekkeloos. Het Oostenrijkse team en de Japanse motorfabrikant hebben veel plezier aan elkaar beleefd met twee onverwachtse overwinningen in Oostenrijk en Duitsland. De hoop op overwinningen is hierdoor terug bij Red Bull Racing, maar zeker bij Honda.

De Japanners hebben jarenlang moeten wachten op succes. Al tijdens de eerste race van dit seizoen stond Verstappen op het podium met een derde plaats, een kleine mijlpaal voor de mannen van Honda. Door de twee overwinningen is de vechtlust en vooral het geloof in Japan weer terug, na enkele trieste jaren bij McLaren waarbij de motorfabrikant publiekelijk aan de schandpaal werd genageld.

Andere mentaliteit Renault

De verschillen tussen Honda en Renault zijn inmiddels ook duidelijk geworden bij zowel Red Bull als Max Verstappen. De 21-jarige Nederlander zegt tegenover de Telegraaf hierover: "Ik heb nooit met mijn vuist op tafel hoeven slaan dit seizoen. Ze komen van Honda juist naar ons toe, dat zij ook beter en meer willen. Dat is een heel andere mentaliteit dan we gewend waren. Mooi om te zien.”

Hetzelfde doel: Winnen

De communicatie was vooraf een 'dingetje'. Soms is het lastig communiceren met Japanners, maar daar heeft Max Verstappen geen problemen mee: "Het grappige is wel dat het een echte mix is. De man die het project een beetje leidt bij ons, is een Amerikaan. En naast de Japanners zijn er ook nog Engelsen werkzaam bij Honda, vanuit de tijd bij Cosworth."

"Ook met Honda-bazen Tanabe-San en Yamamoto-San kan ik heel goed overweg. Zeker na die overwinningen in Oostenrijk en Duitsland natuurlijk. Ze zijn heel relaxed. Natuurlijk is hun cultuur anders, maar dat weet je na verloop van tijd wel. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: winnen. Dan spreek je al heel snel dezelfde taal."

Grand Prix van België

De eerste mogelijkheid om een Grand Prix te winnen is komend weekend in België. Vlak na de Grand Prix van Hongarije gaf Verstappen al aan niet voor de show te komen maar voor de winst te willen strijden.

