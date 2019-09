Max Verstappen: "Ziet er goed uit voor volgend jaar"

De Formule 1 heeft haar zomerstop gehad en gaat beginnen aan de tweede helft van het seizoen 2019. Eind deze week staat de Grand Prix van België op het programma met het weekend daarop de Grand Prix van Italië. Een back-to-back begin na de zomerstop met twee mooie circuits.

Er komt inmiddels ook schot in de plannen voor 2020. Zo zijn de meeste teams al begonnen met het ontwerp van de auto voor het volgende seizoen. Ook Max Verstappen kijkt vooruit en denkt dat het er goed uit ziet.

Alle pijlen op 2020

Red Bull Racing richt haar vizier vooral op 2020. Dat is de laatste kans voor Red Bull en Verstappen om de jongste wereldkampioen F1 ooit te worden. De 21-jarige Nederlander vertelt in een interview aan de Telegraaf: "Het ziet er richting volgend jaar absoluut positief uit, maar die anderen zitten ook niet stil, hè. Wij moeten echt nog hard aan de bak om het gat te dichten. Tot nu toe ben ik wel tevreden met de progressie die we hebben geboekt.

Veel winnen met Honda

Max Verstappen won dit jaar twee races. In Oostenrijk en Duitsland stond hij op de hoogste trede op het podium. Honda heeft de zaken op dit moment goed voor elkaar maar Verstappen denkt dat er nog meer te winnen valt. "Ook met Honda denk ik dat er nog veel te winnen valt. Zeker als je nu kijkt hoe het gaat qua onderlinge relatie in het eerste jaar. Als je eenmaal goed op elkaar bent afgestemd, zit er duidelijk potentie in. Het allerbelangrijkste is nu dat we constant presteren en de aansluiting vinden", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.