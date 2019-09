Charles Leclerc bewondert mentale kracht Lewis Hamilton

Charles Leclerc heeft veel bewondering voor de consistentie en mentale kracht van vijfvoudig wereldkampioen F1 Lewis Hamilton. Hoewel Leclerc goed op weg is om zichzelf ook definitief in de top van de Formule 1 te nestelen ontbreekt het nog aan een overwinning dit seizoen. De Monegask is dan ook nog lang niet uitgeleerd en kijkt naar andere coureurs.

Maximale eruit halen

De jonge Ferrari-coureur vertelde het Italiaanse tijdschrift Sette: "Wat zou ik van Lewis moeten aannemen? Zijn consistentie en mentale kracht. En zijn vermogen om altijd te weten hoe hij het maximale uit zijn werk kan halen. Iedereen kan een goede ronde rijden, het verschil is het samenbrengen van meerdere rondes op momenten die tellen."

Relatie met Verstappen

Zijn bewondering voor Hamilton terzijde, er wordt vaak gezegd dat de relatie van Charles Leclerc met Max Verstappen precies het tegenovergestelde is. Maar de 21-jarige ontkent dit. "Het is niet waar dat we elkaar niet kunnen uitstaan. Misschien hebben we de coureur verward met de persoon toen we onvolwassen waren, maar gelukkig mengen we die twee dingen niet meer", voegde Leclerc toe, verwijzend naar zijn voormalige karting-rivaal.