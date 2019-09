Jacques Villeneuve: "Nieuwe motor van Honda gaat maar 4 races mee"

Jacques Villeneuve werd in 1997 met Williams wereldkampioen in de Formule 1. De Canadees was de rivaal van Michael Schumacher en stond altijd bij de pers met zijn woordje klaar en eigengereide mening. Die heeft hij nog altijd en laat regelmatig van zich horen.

Ook nu. Villeneuve is van mening dat de Honda-motor niet in staat is om meer dan 4 races te doen en hij voorspelt dat Red Bull na het zomerreces te maken krijgt met grote gridstraffen. De nieuwe Honda-motor wordt mogelijk in Monza achterin de wagens van Verstappen en Albon gemonteerd, en zou zorgen voor 25pk extra, maar de wereldkampioen denkt niet dat dit Red Bull op de lange termijn zal helpen.

Honda haalt truc uit

Als we de woorden van Villeneuve moeten geloven heeft Max Verstappen straks te maken met een onbetrouwbare motor en haalt Honda een trucje uit om de waarheid te verdoezelen, zo zegt hij in gesprek met Motorsport-Magazin: "De Honda-motor gaat maar drie of vier races mee. Daarom hebben ze opeens zoveel vermogen: ze proberen niet zeven races met dezelfde motor te voltooien. Als Mercedes en Ferrari dezelfde tactiek zouden gebruiken zouden ze 30pk meer hebben dan Honda op dit moment."

Red Bull Racing zal een dilemma hebben als Villeneuve's gedachten waar zijn. Als ze een nieuwe motor achterin de RB15 in Italië zetten, dan moet die motor acht Grands Prix meegaan. Als het niet zo lang duurt, kunnen ze terugvallen op hun oudere specificatiemotor voor de laatste paar races. Een andere optie is om later in het seizoen een gridstraf te nemen op een circuit waar inhalen makkelijker is.

Nonsens

Honda wil een sterke prestatie tijdens haar thuisrace in Japan en de race daarna is de Mexicaanse Grand Prix, een circuit waar Red Bull traditioneel goed op presteert. Ze kunnen dan een gridstraf nemen tijdens de Amerikaanse Grand Prix en hun motor vervangen die klaar is om op vol gas te presteren in Brazilië en Abu Dhabi.

Echter, volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zal dit niet nodig zijn. Gevraagd naar zijn mening over wat Villeneuve zei, is de Oostenrijkser helder: "Nonsens wat Villeneuve zegt."