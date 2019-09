Nieuwe motor Renault levert 10 tot 15pk extra vermogen

Renault zal volgens diverse bronnen in Spa-Francorchamps een nieuwe motor introduceren. De C-versie van de Franse krachtbron zou naar verluidt rond de 10 tot 15pk extra vermogen moeten opleveren voor zowel Renault als McLaren.

Voorafgaand aan de zomervakantie bevestigde de directeur van Renault, Cyril Abiteboul, dat er een Spec-C-motor in de pijplijn zat, het was slechts een kwestie van wanneer deze moest worden geïntroduceerd.

Gridstraffen voor Renault en McLaren

Het plaatsen van de nieuwe motor in beide Renault-auto's betekent gridstraffen voor Daniel Ricciardo en Nico Hulkenberg. Hetzelfde geldt ook voor klantenteam McLaren, dat eveneens te maken krijgt met gridstraffen. Volgens bronnen in de Franse media heeft Renault echter besloten om de nieuwe motor op het krachtige circuit van Spa-Francorchamps te introduceren, waarbij de krachtbron een geschatte winst van ongeveer 10 of 15pk oplevert.

Testcoureur Ricciardo

Ricciardo zal de eerste zijn die de nieuwe motor uitprobeert en deze in de vrijdagtraining test voordat Renault beslist of het de rest van het weekend zal blijven rijden met de C-versie. Het is nog niet bekend of de motor ook in de auto van Hulkenberg gaat of dat het team zal wachten tot de volgende race, de Italiaanse Grand Prix, gezien de straffen die beide coureurs staan te wachten.